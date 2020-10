Beilsteiner Kinderzahlen steigen Neuer Kindergarten wird notwendig

Beilstein - Die Kinderzahlen steigen weiter an – und das eben nicht nur in den Ballungszentren, sondern auch im ländlichen Raum, wie etwa in der Stadt Beilstein. Auf der einen Seite ist das eine gute Nachricht, auf der anderen Seite stellt es die Verwaltung in Sachen Betreuungsplätze vor eine Herausforderung. Denn die Kapazitäten neigen sich dem Ende dagegen, wie die Kindergartengesamtleitung Sabine Rabe bei der Vorstellung der Bedarfsplanung am Dienstag im Gemeinderat deutlich gemacht hat: „Die Kindergärten sind nahezu zu 100 Prozent ausgelastet.“