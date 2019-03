Beilstein Grenzwerte werden nicht überschritten

„Eigentlich sollten wir froh sein“, fasste es Dietmar Rupp (FWV) zusammen: „Aber eigentlich wollten wir etwas anderes.“ Die Luftmessungen sollten nämlich eigentlich die Grundlage dafür liefern, mittels eines Luftreinhalteplans ein Durchfahrtverbot für Lastwagen in der Stadt zu erreichen. Das hatten sich die Räte etwa 20 000 Euro kosten lassen. „Lässt sich das vielleicht hochrechnen, wenn der Verkehr zunimmt in Zukunft?“, hakte Bernd Kircher (SPD) nach. Das sei aber nicht so einfach möglich, erklärte Seuffert: „Zumal auch noch Luft nach oben ist.“ Eine Prognose könnte aber schon eines Tages beauftragt werden. Auch eine Berechnung, wie viel Emissionen durch den Anteil an Schwerlastverkehr ausgelöst wird, müsste speziell aufgestellt werden. Zumal sie aus Erfahrung wisse, dass selbst bei hohen Werten ein Durchfahrtsverbot in der Praxis schwer durchsetzbar sei: „Es ist durchaus unfair, dass die Kommunen nun ausbaden müssen, was die Kfz-Hersteller angerichtet haben.“