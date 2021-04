Leser Forum zur Bürgermeisterwahl Beilstein Was hat sich in fünf Jahren verändert?

Zeitreise ins Jahr 2026

Schließlich durften Barbara Schoenfeld und Georg Kobiela auch noch einen Blick in die Zukunft werfen. Genau genommen wollte ein Bürger wissen, was sich in fünf Jahren mit ihnen als Bürgermeister je geändert haben wird. „Die Umgehungsstraße“, antwortete Schoenfeld wie aus der Pistole geschossen: „Die Sonne scheint, Menschen sind in der beruhigten Innenstadt und trinken Kaffee. Der Schwerlastverkehr fährt derweil außen dran vorbei.“ Es gibt vielleicht Klarheit, was die Planung einer solchen Straße angeht, erwiderte Georg Kobiela: „Der Internetanschluss in sämtlichen Teilorten wird aber super funktionieren bis dahin.“ Und auch die Radwegesituation werde sich bei ihm deutlich verbessert haben.

Perspektiven nach einer Niederlage

Das wäre das Ideal nach einem Sieg. Doch was machen die beiden Kandidaten im Falle einer Niederlage? Er sei auf alle Eventualitäten vorbereitet, erklärte Georg Kobiela: „Ich werde so oder so nächste Woche erst noch mal nach Wuppertal an meinen Arbeitsplatz zurückkehren.“ Beilstein bleibe er aber definitiv in jedem Fall erhalten. „Es würde sich nichts an meiner Stellung ändern, ich bin ja im Amt“, so die Schulamtsdirektorin Barbara Schoenfeld: „Die Konzentration liegt aber klar auf dem Wahlgewinn.“

