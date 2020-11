Untersuchung des Landes Neue Hoffnung für Bahn im Tal

Marbach - Totgesagte leben manchmal länger. Eine Binsenweisheit, die offenbar auch auf die Bottwartalbahn zutrifft. Die Chancen einer Wiederbelebung der Strecke schienen drastisch gesunken zu sein, nachdem eine Machbarkeitsstudie unlängst zu dem Fazit gelangt war, dass der Kosten-Nutzen-Faktor den eigentlich erforderlichen Schwellenwert nicht erreicht. Doch nun gibt es Signale vom Land, die das Projekt doch noch ins Rollen bringen könnten. Das Verkehrsministerium hat von einem Büro das Fahrgastpotenzial von still gelegten Strecken erheben lassen. Und demnach landet die Bottwartalbahn auf Platz 2 von allen 42 untersuchten Routen. Die Prognosen gehen davon aus, dass an einem Werktag weit mehr als 1500 Frauen, Kinder und Männer auf einer reaktivierten Verbindung zwischen Marbach und Heilbronn unterwegs sein könnten. Die Planer setzten bei ihren Berechnungen immer mindestens einen Stundentakt voraus, erklärte Petra Strauß vom Büro PTV bei der Präsentation der Ergebnisse. Berücksichtigt wurden auch Faktoren wie Schulstandorte an der Trasse.