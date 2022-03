Haushalt in Marbach Angst vor einer Blümchenschau

Zuschussmöglichkeiten werden ausgelotet

Hendrik Lüdke (Puls) gab allerdings zu bedenken, dass die Stadt auch andere Aufgaben wie eine adäquate Kinderbetreuung vor der Brust habe. „Wie wir vor diesem Hintergrund die monströsen Ausgaben für die Gartenschau seriös und mit Zustimmung der Aufsichtsbehörde finanzieren wollen, bleibt mir rätselhaft“, erklärte er. Doch muss die Kommune die Großveranstaltung finanziell nicht alleine schultern. Es winken Zuschüsse vom Land. In welchem Umfang, wird man wohl bald wissen. Bürgermeister Jan Trost kündigte an, dass man sich demnächst mit dem Regierungspräsidium in der Sache austauschen werde. „Damit wir einen Kompass erhalten, was wir an Fördermöglichkeiten bekommen“, sagte Trost.