Energie in Marbach SPD hofft auf Wärmenetz im Hörnle

Verpasste Chance

Ähnlich schätzt Ernst Morlock die Lage ein, der auch niemandem einen Vorwurf machen möchte. Man sei schon vor langer Zeit in die Planungen eingestiegen und habe seinerzeit die Wärmeversorgung nicht auf dem Schirm gehabt. Was nichts daran ändert, dass ihn das nun grämt. „Ähnlich wie beim Keltergrund hätten wir von Anfang an ein dezentrales Nahwärmenetz in unsere Überlegungen einbeziehen müssen“, heißt es denn auch in dem Antrag seiner Fraktion, in dem auf das Neubaugebiet in Rielingshausen verwiesen wird, für das ein solches Netz zur Wärmeversorgung aufgespannt werden soll.