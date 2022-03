Haushalt in Marbach Votum zu Kernerstraße für Mai geplant

Der Gemeinderat stimmte dennoch mehrheitlich dafür, die Außenanlagen des evangelischen Kindergartens in Rielingshausen jetzt richten zu lassen. Es sei nicht vermittelbar, dass die Einrichtung in den vergangenen Monaten generalsaniert wurde, ein Teil des Geländes drumherum davon aber ausgenommen werden solle, betonte Jochen Biesinger. „Wir sollten das angehen. Damit könnten wir das Projekt evangelischer Kindergarten komplett abschließen und hätten für Jahrzehnte Ruhe“, erklärte er. Mütter und Väter hatten zuletzt auch im Ortschaftsrat eindringlich dafür geworben, die Umgestaltung so schnell wie möglich anzupacken.

Die Eltern sollen sich dabei nun auch in Form von Eigenleistungen einbringen können, nachdem sie das laut Ortsvorsteher Jens Knittel angeboten hatten. Wunschik bezeichnete das als „tolle Idee“, betont aber, dass bei einem Spielbereich für Kinder streng auf die Vorschriften geachtet werden müsse, das also nur in äußerst begrenztem Umfang möglich sei.

Kernerstraße Um Kinder geht es auch in der Kernerstraße, die auf Antrag der SPD zur verkehrsberuhigten Zone umgewidmet werden soll. Das soll den Weg für die Mädchen und Jungs sicherer machen, die hier geballt auftreten: Wegen der Grundschule, der oberhalb liegenden weiterführenden Schulen und mehrerer Kindergärten. „Es gibt keine Straße in Marbach, die von mehr Kindern begangen und gekreuzt wird“, sagte Jürgen Schmiedel von der SPD. Das Gremium verständigte sich auf Vorschlag der Verwaltung jedoch darauf, erst die Expertise der Polizei einzuholen, das Thema gründlich aufzuarbeiten und dann damit am 19. Mai in den Ausschuss für Umwelt und Technik zu kommen.

Sebastian Engelmann von den Grünen war es wichtig, bis dahin in der Abwägung auch den Gedanken einer Einbahnstraßenregelung als Alternative zu berücksichtigen. Jochen Biesinger könnte sich überdies ein Zufahrtsverbot zu den Stoßzeiten vorstellen. Rüdiger Breh von den Freien Wählern zeigte sich skeptisch, ob das etwas bringt: „Meiner Meinung nach hilft nur eins: Man müsste die Elterntaxis einfach verbieten, “, erklärte er.

Energieversorgung Helfen würde den Bürgern auch, insbesondere in Bestandsgebieten, der Aufbau von nachhaltigen Wärmenetzen. Entsprechende Konzepte haben Grüne und SPD eingefordert. „Bei der Umsetzung sollten wir vielleicht einen Eigenbetrieb Wärmeversorgung gründen“, regte Hendrik Lüdke (Puls) an. Ziel soll auf einstimmigen Beschluss hin sein, den Einstieg in die Planungen zu forcieren, um 2023 Fördermittel beantragen zu können. Richtig durchstarten möchte man, sobald der neue Klimaschutzmanager an Bord ist. Einig war man sich, die Ludwigsburger Energieagentur ebenfalls bei dem Vorhaben einzubinden.

