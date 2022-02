Haushalt in Marbach In finanzieller Not viel vor der Brust

Unterführung soll untersucht werden

Ebenfalls verankert ist in der mittelfristigen Finanzplanung eine bessere Anbindung des Neckars an die Altstadt. 1,75 Millionen Euro sind dafür im Etat reserviert. Die exakte Ausgestaltung sei jedoch noch nicht fix, mehrere Varianten in der Verlosung, sagt Bauamtsleiter Dieter Wanner. Fakt ist dagegen, dass es bei der nächsten Sitzung des Ausschusses für Umwelt und Technik um die Planungen zur Umgestaltung der Oehler-Kreuzung geht, die ja in das Thema mit hineinspielt. In dem Zusammenhang plädiere man dafür, eine Machbarkeitsstudie für eine Unterführung zu erstellen, berichtet der Bauamtsleiter. Das Land würde 50 Prozent der Kosten für die Analyse übernehmen.