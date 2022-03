Auftakt zur Gartenschau 2033 Erlebbarkeit des Neckars steht im Fokus

Wie wird die Bürgerbeteiligung umgesetzt?

Für Projektleiterin Annette Fiss ist klar: „Bürgerbeteiligung kann nur funktionieren, wenn alle begeistert sind und es tragen.“ Aus diesem Grund will sie so schnell wie möglich mit den Menschen in Kontakt kommen und mit ihnen das Gelände und das Konzept kennenlernen. Durch geführte Bürgerspaziergänge, Fahrrad- oder Schiffstouren. Des Weiteren sind Gartenzaungespräche, Gartenschaucafés und verschiedene Austausch-Treffen angedacht. Außerdem soll es themenbezogene Online-Befragungen geben und projektbezogene Beteiligungen, um die Menschen an „ihre Gartenschau“ zu binden. Begeistert waren die Kollegen auf der Bühne auch von der Aktion „Idee gegen Kaffee“. Ganz einfach ansprechen könne man Annette Fiss, wenn man sie sieht, und dann bei einer Tasse Kaffee ins Gespräch kommen.

Das Beispiel Horb

Mit ähnlichen Voraussetzungen wie Marbach und Benningen war die Stadt Horb in die Planungen für ihre Gartenschau 2011 gestartet. Was sich dann entwickelt hat, lässt Oberbürgermeister Peter Rosenberger heute noch strahlen. Anhand von Bildern verdeutlichte er, wie sich seine Kommune durch das Grünevent verändert hat – nachhaltig. So seien neue Gastronomie-Angebote und neue Zugänge zum Fluss entstanden. „Das Neckarufer war wahrlich verkommen. Entstanden sind neue Wege und ganz viel Aufenthaltsqualität“, berichtete er. Auch ein Kakteen-Garten, der bis heute in Süddeutschland einzigartig ist, wurde angelegt. „Die Veranstaltung hat Horb wachgeküsst“, so Rosenberger. Und das würde noch bis 2050/60 nachhallen.

Die Kosten für die Gartenschau

Wie wird das Ganze finanziert? Das beschäftigt die Leute, und deshalb wollte Moderatorin Claudia Peschen von Klaus Warthon eine erste Einordnung. „Bei einem Vorlauf von zwölf bis 13 Jahren ist es schwierig, genau auszurechnen, was bezahlt werden muss“, sagte er. Aber es gebe seit der Bewerbung eine Planung mit einzelnen konkret geplanten Projekten, und diese sehe 19,1 Millionen Euro vor. „Davon entfallen 7,1 Millionen Euro auf den Benninger Teil und zwölf Millionen Euro auf Marbach. Aber da geht es um ganz viele Projekte, die eh geplant waren.“

Das Thema Nachhaltigkeit

Viele Fragen aus der Bürgerschaft hatten sich im Vorfeld der Auftaktveranstaltung mit den Themen Natur, Umwelt und Nachhaltigkeit befasst. Johann Senner verdeutlichte diesbezüglich: „Ich kenne kein Programm, bei dem so viel für nachhaltiges Grün ausgegeben wird. Das ist ein ganz dickes Brett.“ Jan Trost erwartet eine ordentliche Aufwertung auf dem Gelände des jetzigen Hermann­Mayer-Sportplatzes und des Hallenbads. „Am Neckar ist zudem sehr viel Potenzial da, um das Gelände ökologisch aufzuwerten.“

Der weitere Zeitplan

In erster Linie muss nun ein Rahmenplan erarbeitet werden. Der Rahmenplan stellt die Grundlage für den Planungswettbewerb dar, der 2025 über die Bühne gehen soll, und wird bereits konkrete Maßnahmen beinhalten. Im Anschluss an den Wettbewerb geht es an die konkreten Planungen, Ausschreibungen und Vergaben. Ab 2029 soll dann in die Bauphase eingestiegen werden.

Die Auftaktveranstaltung kann man auch nachträglich noch im YouTube-Kanal „Gartenschau 2033“ anschauen.