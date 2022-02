Rückkehr nach Marbach Annette Fiss managt die Gartenschau

Marbach - Die gemeinsame Gartenschau von Marbach und Benningen soll gewaltig Fahrt aufnehmen: Zum 1. Juni fängt Annette Fiss als Projektleiterin an. Die promovierte Literaturwissenschaftlerin, die aus Schleswig-Holstein stammt, ist in der Region keine Unbekannte. Drei Jahre lang hat sie für die Marbacher Weingärtner den Bereich Marketing und Kommunikation geleitet, bevor sie im Sommer letzten Jahres zum Deutschen Raiffeisenverband nach Berlin wechselte. Zudem war sie in Marbach im Stadtmarketingverein als zweite Vorsitzende aktiv.