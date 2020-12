In Marbach und in Benningen Große Freude über Gartenschau-Zuschlag

In der Tat müssen nämlich nun all die Vorschläge und Visionen aus der Machbarkeitsstudie von einem Fachbüro mit Leben gefüllt, ausgearbeitet und verfeinert werden. „Das ist der nächste Schritt“, sagt Jan Trost. Es gehe dann auch darum, genauer zu definieren, welche Flächen aus dem Plangebiet tatsächlich bespielt werden sollen, ergänzt Warthon. Wichtig sei zudem, mit dem Land zu besprechen, welche Fördertöpfe für welche Projekte angezapft werden können, betont Jan Trost. Für die einzelnen Vorhaben im Zusammenhang mit der Gartenschau könnten über Zuschüsse 40 bis 50 Prozent der Kosten gedeckt werden. Der Marbacher Schultes hebt überdies hervor, dass von dem Grünevent beispielsweise auch die Gastronomen profitieren werden, da viele Besucher nach Marbach und Benningen strömen dürften. Und in den harten Corona-Zeiten sei es zumindest ein kleiner Silberstreif am Horizont, dass man eine Gartenschau ausrichten dürfe. Beide Bürgermeister sind zudem davon überzeugt, ein qualitativ hochwertiges Angebot und Programm auf die Beine stellen zu können. Zumal bis 2033 auch noch einige Zeit ins Land gehe, man sich also gewissenhaft vorbereiten könne.