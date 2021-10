Gartenschau in Marbach Fürs Grünevent wird ein Gesicht gesucht

Marbach - Es klingt nach ferner Zukunft, es klingt, als hätte man noch alle Zeit der Welt. Doch bis zur Gartenschau von Marbach und Benningen 2033 müssen auch etliche Projekte auf den Weg gebracht und geplant werden. Man muss mit den Bürgern in Kontakt bleiben, sich um Fördermittel bemühen und, und, und. All das, so betonte Jürgen Sack, Hauptamtsleiter der Schillerstadt, am Donnerstag im Gemeinderat, lasse sich nicht wie bislang nebenher bewerkstelligen. „Man muss diesem Projekt ein Gesicht geben, das dieses Projekt nach außen repräsentiert und für alle transparent für diese Gartenschau steht“, erklärte er und schlug im Namen der Verwaltung vor, für das Event eine 100-Prozent-Stelle zu schaffen. Das Gremium stand hinter diesem Wunsch und segnete das Etablieren einer solchen Position bei zwei Enthaltungen von Puls ab.