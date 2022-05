Großprojekt in Marbach Vom hässlichen Entlein zum Schwan

EDV soll umziehen

Gleichwohl wird die Stadt weite Teile der Räumlichkeiten in der Marktstraße 32, in denen früher über dem Fotogeschäft neben dem Bauamt Mitarbeiter vom Bürger- und Ordnungsamt untergebracht waren, weiter für Verwaltungszwecke benötigen. So soll hier die derzeit in die Marktstraße 13 ausgelagerte EDV-Abteilung einziehen, die eine Etage belegen werde, erklärte Bürgermeister Jan Trost. „Im zweiten Stockwerk soll der Personalrat Räumlichkeiten bekommen“, kündigt er an. Ganz oben seien ursprünglich zwei Wohnungen vorgesehen gewesen, was sich aber aus finanziellen Gründen aktuell nicht umsetzen lasse.

Kein Wohnraum

Komplett verabschieden musste man sich von der Idee, im neuen Rathaus frischen Wohnraum zu schaffen. Die Kapazitäten werden für die Verwaltung benötigt, was zeigt: obwohl dort 700 Quadratmeter neue Büroflächen parat stehen, ist man auf die alten Räumlichkeiten weiter angewiesen. „Das Personal und die Aufgaben sind in den vergangenen Jahren gewachsen“, erinnert Trost an Stellen wie Citymanagement, Gartenschaukoordinatorin oder Klimaschutzmanager, die alle neu hinzugekommen sind.