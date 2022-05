Marbacher Altstadt Kombi-Ticket für Museen geplant

Vermehrt Führungsanfragen verzeichnet das Tobias-Mayer-Museum, berichtet Rainer Abbenseth, Erster Vorsitzender des Tobias-Mayer-Vereins. Auch er verspricht sich von dem gemeinsamen Auftakt nach der lange lähmenden Corona-Zeit viel. „Das Interesse an Besuchen ist da, aber es muss sich alles noch einspielen“, sagt Abbenseth und lobt die gute Stimmung, die das Miteinander der Museumsmacher präge. Ein Kombiticket sei im Blick – bereits jetzt teilten sich Museen größere Besuchsgruppen untereinander auf.

Für eine verstärkte Kooperation der fünf Museen spricht sich ebenfalls Birger Laing, Vorsitzender des Schillervereins Marbach, aus. Der Trägerverein von Schillers Geburtshaus verzeichnete wie viele andere Museen während der Corona-Zeit einen Einbruch der Besucherzahlen, kann aber neuerdings mit einem Audio-Guide punkten. Laing: „Es verteilt sich jetzt besser – früher standen die Gäste immer der Treppe, um die Führung zu verfolgen.“ Zudem sei der Guide auch in englischer Sprache nutzbar. Ihm schwebe eine intensivere Zusammenarbeit beim Ticketverkauf vor. „Wenn ein Teil einer großen Besuchergruppe in das eine Museum geht und eine zweite in ein anderes, sollte es beim zweiten Museum eine Ermäßigung geben.“ Man werde sich über das Thema sicher weiter unterhalten und eine Lösung finden.

Das Deutsche Literaturarchiv will am Kombi-Ticket mitwirken

Die Idee eines Kombitickets findet der Stadtarchivar Albrecht Gühring „absolut gut“. Das sei viel besser, „als wenn jeder sein eigenes Süppchen kocht“. Eine Ansammlung von derart vielen Museen auf engem Raum wirke attraktiv. Der Torturm füge sich gut ins Konzept ein, weil er eine spektakuläre Aussicht biete und einen Teil der Marbacher Stadtgeschichte auf engem Raum abbilde.

Das Deutsche Literaturarchiv (DLA) könnte sich in ein Kombiticket für alle Museen einklinken. Die Beteiligten arbeiten offenbar darauf hin. „Es werden Gespräche geführt“, sagt Julia Essig-Grabnar, Leiterin der Tourismusgemeinschaft Marbach-Bottwartal. Bereits verkauft werde ein zwölf Euro teures Kombiticket für die Museen auf der Schillerhöhe und das Geburtshaus. Die DLA-Pressesprecherin Alexa Hennemann weiß von intensiven Gesprächen mit der Stadt und dem Museumsquartier. „Wir werden die Angebote zu gegebener Zeit bekannt geben.“

Das Neue Rathaus kann besichtigt werden

