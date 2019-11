Marbach Stadt greift für Grabung tief in die Tasche

Die verantwortliche Gebietsreferentin Dorothee Brenner weist in ihrem Antwortschreiben darauf hin, dass die Ausgaben bei so einem Projekt wegen der vielen Unwägbarkeiten schwer zu kalkulieren seien. Man wisse vorab nicht, was im Erdreich schlummert. „Dies gilt in besonderem Maße für komplexe Stadtkerngrabungen“, betont Brenner. Speziell in Marbach habe sich die Befundlage als komplexer herausgestellt, als zunächst zu erwarten gewesen sei. All das, was man letztlich freigelegt hat, sei zwar noch nicht vollends aufgearbeitet und ausgewertet. Schon jetzt lasse sich aber sagen, dass „bedeutsame Erkenntnisse zur Stadtgeschichte gewonnen werden konnten“.