Verzögerung in Marbach Keine Möbel, kein Umzug

Marbach - Mehr als eineinhalb Jahre wird am und rund um das Pfundhaus bereits gehämmert und gebohrt. Nun zeichnet sich ein Ende der Arbeiten ab. „Es wird wohl so sein, dass wir baulich bis Ende des Jahres alles fertig haben“, sagte Bauamtsleiter Dieter Wanner jetzt im Ausschuss für Umwelt und Technik. Dass er beim Verkünden der eigentlich guten Nachricht dennoch eine ernste Miene machte, lag an dem Aber, das er gleich hinterherschob. Das zweite Rathaus, zu dem das Anwesen in den vergangenen Monaten herausgeputzt wurde, lasse sich nicht wie geplant noch im Dezember beziehen, berichtete Wanner.