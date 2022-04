E-Mobilität in Marbach Mehr als 80 Ladepunkte geplant

Umwelt durch Umstieg schonen

Das Carsharing-Angebot soll aber nicht nur sichtbarer werden, sondern ausgebaut werden. Schust könnte sich vorstellen, dass die Stadtverwaltung dabei mit gutem Beispiel vorangeht und ihren eigenen Fuhrpark reduziert und bei Bedarf ein Auto anmietet. Darüber hinaus regte sie an, die städtische Fahrzeugflotte sukzessive und wo möglich auf batteriebetriebene Wagen umzurüsten. Das könne sich in bestimmen Konstellationen finanziell lohnen, helfe aber sicher der Umwelt, weil weniger CO2 in die Luft geblasen werde. Nutze man zum Tanken Strom aus einer Fotovoltaikanlage, könnten pro Fahrzeug auf 100 Kilometer 16 Kilogramm CO2 eingespart werden.

Prioritäten werden nicht verändert

Das Konzept umfasst aber noch weitere Bereiche, die nach und nach angepackt werden sollen. So ist vorgesehen, den ÖPNV attraktiver zu gestalten sowie den Fuß- und Radverkehr zu stärken. Deshalb sollen weitere Lade- und Abstellmöglichkeiten für E-Bikes geschaffen werden. Ferner hat man sich auf die Fahnen geschrieben, langfristig die Innenstadt vom Autoverkehr freizuhalten. Ein Puls-Antrag, dieses Ziel in der Prioritätenliste von der dritten auf die zweite Stufe rutschen zu lassen, wurde abgelehnt. Das gleiche Schicksal erfuhr die Forderung der Gruppe, den Ausbau des Carsharings sowie die Attraktivierung des Fußverkehrs und der Fahrradnutzung mit der höchsten Dringlichkeit anzupacken und nicht in die zweithöchste Kategorie einzuordnen. Ganz oben auf der Liste bleiben damit allein zwei Punkte: Öffentliche Ladestationen zu bauen und den ganzen Umstellungsprozess per intensiver Öffentlichkeitsarbeit zu begleiten.

Wer soll das bezahlen?

Umstritten

Laut Netze BW dürften in Marbach bis 2030 rund 90 öffentliche Ladepunkte für E-Autos benötigt werden. Umstritten war im Gemeinderat, wer all die Zapfsäulen betreiben und vor allem finanzieren soll. Die Freien Wähler sahen die Kommune hier nicht in der Pflicht, sie solle den Ausbau nur ermöglichen.

Vorleistung

Bürgermeister Jan Trost betonte aber, dass in ein so flächendeckendes Projekt kein Unternehmen investieren werde. Das Risiko sei zu groß, da unklar ist, wie die Standorte angenommen werden. Deshalb müsse die Stadt mit Fördermitteln in Vorleistung gehen und sich für den Betrieb einen Dienstleister suchen.

Wirtschaftlichkeit

Wann sich eine Ladesäule lohnenswert betreiben lasse, hänge von vielen Faktoren wie dem Durchgangsverkehr ab und lasse sich nicht pauschal sagen, erklärte Michael Goy von der EnBW. Sicher sei, dass die in Marbach vorhandene DC-Ladesäule den Kipppunkt zur Wirtschaftlichkeit schon erreicht habe, bei der AC-Säule sei es auch nur eine Frage der Zeit.