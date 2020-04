Carsharing in Marbach „Eine echte Aufwertung unserer Flotte“

Aber das sei kein Maßstab, „das betrifft die anderen auch. Wir müssen schauen, dass wir über die Runden kommen und hoffen, dass es danach wieder aufwärts geht.“ Weil die Auslastung so gut war, hat der Verein im vergangenen Herbst auch ein viertes Fahrzeug zu seiner Flotte dazubekommen, sodass der Verein nun vier Fahrzeuge am Marbacher Bahnhof stehen hat (wir berichteten). Vor wenigen Tagen wurde nun in der Flotte ein älterer Opel Astra durch einen fabrikneuen Toyota Corolla Hybrid ersetzt. „Das freut uns sehr. Eine echte Aufwertung unserer Flotte“, so Laukenmann.