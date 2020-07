Marbach-Hörnle „Im Bereich der Hochhäuser klemmt es“

Marbach - Parkprobleme hat jeder einmal. Im Hörnle stehen diese jedoch quasi in Dauerschleife auf der Tagesordnung, was die ständige Präsenz des Themas in den Einwohnerversammlungen zeigt. In den vergangenen Jahren wurde zwar bereits einiges getan, um die Lage zu entspannen, genug ist das nach dem Geschmack von Thomas Dettling jedoch noch nicht. Der ehemalige Bewohner des Marbacher Stadtteils, der inzwischen in Ludwigsburg lebt, hat sich deshalb Gedanken gemacht. „Als ich selbst in Parkplatznot war“, sagt er. Nachdem er auch noch einen Strafzettel an seiner Windschutzscheibe hängen hatte, ließ ihn das Thema gar nicht mehr los. Jetzt sagt er: „Die Stadt muss danach schauen, dass es Lösungen gibt.“