RegioRadStuttgart Für Radverleih in den Startlöchern

Hoffen auf zügige Lieferung

In Marbach plant man ebenfalls, zu gegebener Zeit in einem feierlichen Rahmen auf das neue Angebot anzustoßen. In der Schillerstadt sollten die Verleihstationen am Dienstag und am Mittwoch von einem Bauunternehmen aufgestellt werden, berichtet der Bürgermeister der Schillerstadt. „Ich hoffe, dass dann die Räder auch zügig geliefert werden“, erklärt Jan Trost. In Marbach werden zwei Anlaufstellen geschaffen, eine am Bahnhof, die zweite vor dem Spielplatz auf der Schillerhöhe. Entleihen können Besucher und Einheimische die Räder dort und in Steinheim per App und Telefon sowie über die Mobilitätskarte in der Region Stuttgart, die Polygo-Card, direkt am Rad oder am Terminal.