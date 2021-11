Verkehr in Marbach Generalplan für E-Mobilität als Ziel

Kritik an E-Autos

Slimane Arroudj hakte nach, ob all das aktuell überhaupt nötig sei und wollte wissen, wie viele E-Wagen in Marbach und dem Hörnle gemeldet sind. Zudem machte der Puls-Mann keinen Hehl aus seiner kritischen Haltung gegenüber E-Autos. Deren Herstellung sei ressourcenfressend. Der Rathauschef erwiderte darauf, dass es bei diesem Thema wie beim Henne-Ei-Prinzip sei. Konkret bezogen auf das Hörnle verhalte es sich beispielsweise so, dass viele Anwohner schlicht keinen eigenen Parkplatz und damit auch nicht die Möglichkeit hätten, eine private Ladebox zu installieren. „Die werden sich auch kein E-Auto anschaffen, wenn sie es nicht laden können“, konstatierte er. Davon abgesehen sei es von der großen Politik gewollt, Abschied vom Verbrennungsmotor zu nehmen. Und darauf müsse man sich vorbereiten.