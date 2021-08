E-Mobilität in Marbach Stadt macht bei Elektro-Autos Ernst

Marbach - In Marbach wird schon lange über den Einstieg in die E-Mobilität diskutiert. Nun hat der Gemeinderat Nägel mit Köpfen gemacht. Das Gremium entschied mehrheitlich, für den Bauhof eine Kehrmaschine anzuschaffen, die elektrisch angetrieben wird. Weil sich aber bis zuletzt nicht zweifelsfrei klären ließ, ob beim Abbau des Rohmaterials für die Batterien vielleicht Minderjährige zum Einsatz kommen, hebelte das Gremium zunächst einen Grundsatzbeschluss von 2009 aus. Laut dem Votum von vor zwölf Jahren dürfen keine Produkte geordert werden, bei denen Kinderarbeit im Produktionsprozess eine Rolle spielt. Explizit für E-Fahrzeuge wurde dieser Beschluss nun aufgehoben – weil eben keine absolute Gewissheit besteht, ob beispielsweise in afrikanischen Minen bei der Gewinnung von Kobalt Mädchen und Jungs schuften müssen.