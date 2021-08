Elektro-Mobilität In Murr teilt man E-Autos

Murr - Schon seit längerem habe man sich im Gemeinderat Gedanken über nachhaltige Mobilität gemacht, sagte Bürgermeister Torsten Bartzsch bei der offiziellen Einweihung der neuen E-Ladesäule, die mit einem Carsharing-Angebot einhergeht. „Hier ist halt viel Verkehr, da lagen die Überlegungen nahe“, so der Rathauschef. Im letzten Jahr sei dann die in Calw im Schwarzwald ansässige Firma Deer auf die Gemeinde zugegangen. Anders als bei anderen Carsharing-Anbietern sind deren Fahrzeuge rein elektrisch. So steht nun ein weißer Renault Zoe an der Ecke Hindenburg-/Mühlstraße, der dort auch aufgeladen werden kann. Da die Säule zwei Ladepunkte hat, können parallel dazu auch andere E-Auto-Besitzer Strom tanken.