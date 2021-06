Die MS Weinkönigin hat erstmals abgelegt Auf dem Neckar geht’s jetzt wieder rund

Für die MS Weinkönigin ist es die erste reguläre Fahrt

Seit November war das Team vom Neckar Käpt’n in der Zwangspause. Am Donnerstag ging es nun erstmals auf Fahrt – nicht nur für die MS Weinkönigin, die deshalb ihren Ankerplatz in Bad Cannstatt verlassen hat und ab sofort in Benningen vor Anker liegen wird, sondern auch für die MS Wilhelma, die nun wieder regelmäßig zwischen Bad Cannstatt und Marbach verkehren kann. Direkt hinter der MS Weinkönigin taucht sie aus der Schleuse auf, wendet und stellt sich wieder abfahrbereit für den Rückweg in Richtung Stuttgart ans Ufer. Für die MS Weinkönigin beginnt die erste große Fahrt an diesem Tag erst noch. Rund 20 Gäste steigen am Bootshaus zu, unterwegs bis zum Endpunkt in Besigheim sollen noch ein paar mehr hinzukommen. Zweimal täglich wird das Ausflugsschiff nun zwischen der Schillerstadt und der Weinstadt verkehren. Start in Marbach ist jeweils um 9.30 Uhr und um 14.15 Uhr.