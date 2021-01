Mit der MS Weinkönigin auf dem Neckar Als Weinschiff in den Startlöchern

Die Überfahrt aus Hamm über den Rhein dauerte mehrere Tage. Einen Halt hatte das 42 Meter lange Ausflugsschiff dabei in einer Werft in Duisburg eingelegt, wo es für manche Arbeiten wie eine neue Lackierung trockengelegt wurde und wo auch die offizielle Übergabe stattfand. Während das Schiff also aus den Händen des einen Kapitäns in die des anderen überging, blieb Matrose „Edgar“ an Bord. Er kommt von den Philippinen und lebt seit zwei Jahren in einer kleinen Kajüte auf dem Schiff, dessen Besatzung er also weiterhin angehören wird.