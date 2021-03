Von Marbach nach Besigheim Die MS Weinkönigin erkundet ihre künftige Tour

Alles neu auf dem alten Schiff

Die MS Weinkönigin ist daher an diesem Tag „nur“ auf Testfahrt. Von ihrer Liegestelle in Bad Cannstatt geht es Richtung Marbach – dorthin, wo das 41 Meter lange Schiff künftig im Einsatz sein soll. Von der Schillerstadt bis Besigheim und zurück wird die Weinkönigin pendeln – sobald es eben wieder möglich sein wird. „Wir rechnen mit Mai“, sagt der Neckar-Käpt’n-Geschäftsführer Jens Caspar. Er hätte die ehemalige Santa Monica, die 1974/75 gebaut wurde und bislang auf dem Datteln-Hamm-Kanal in Westfalen unterwegs war, gerne schon im Januar starten lassen. „Die Renovierungsarbeiten hätten wir auch während der Saison machen können“, so Caspar. Da aber wegen Corona ohnehin alles still steht, wird jetzt eben umfassend an der Weinkönigin gewerkelt. Die Tische bekommen einen neuen Anstrich, die Küche wird neu gemacht, allein in Medientechnik investiert der Neckar-Käpt’n-Geschäftsführer rund 40 000 Euro . . .