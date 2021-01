Von Marbach nach Besigheim mit der MS Weinkönigin Neuer Schwung für die Neckar-Schifffahrt

Was die Planung von der Neckar-Personenschifffahrt der vergangenen Jahrzehnte unterscheidet: Bei einfachen Linienfahrten wird es nicht bleiben. „Es soll eigentlich auf jeder Fahrt etwas zusätzlich geboten sein“, sagt Jens Caspar, der seit etwas mehr als einem Jahr als Geschäftsführer an der Spitze von Neckar-Käpt’n steht. Das betrifft zum einen die Linienfahrten, die von Donnerstag bis Sonntag täglich einmal am Vor- und einmal am Nachmittag geplant sind. Zum anderen aber vor allem das Angebot, das es darüber hinaus geben wird. Im Mittelpunkt steht – der neue Schiffsname verrät es – der Wein. Während die 300 Gäste, die insgesamt Platz finden, auf der zweistündigen Fahrt an den vielen Steillagen entlanggleiten oder auf die Felsengärten blicken, können sie also regionalen Wein verkosten.