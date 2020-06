Mit dem Rad von Mundelsheim bis Lauffen Ein Tag voller Urlaubsgefühle in der Heimat

Mein Highlight auf diesem Radweg an diesem Tag: Die Kunst in den Weinbergen. Bei Kirchheim hängen farbenfrohe Bilder in den Steilhängen – ein Hingucker, der ganz besonderen Art. Warum ist eigentlich zuvor keiner auf diese Idee gekommen und warum gibt es so etwas nicht öfter? Nicht nur wir sind begeistert, auch andere Radler halten an und erfreuen sich der Besonderheit. Das einladende Wasser neben uns, auf dem nun auch immer wieder kleine Boote schippern, erfreuen zusätzlich. Sie werden auf dem Weg nach Lauffen immer mehr. Am Biergarten beim Yachthafen legen wir eine Pause ein. Neben uns wird Minigolf gespielt, doch wir schauen dem Treiben auf dem Neckar zu. So lange, bis es weitergeht.

In der Lauffener Altstadt wechseln wir auf die andere Uferseite und fahren hier die Weinberge entlang in Richtung Neckarwestheim. Spektakuläre Aussichten auf den Fluss und die Weinberge drumherum begleiten einen fast durchgängig. Ein kurzer Stopp am Krappenfelsen mit seiner tollen Aussicht muss noch sein. Am Ende machen wir noch einen Abstecher zur Burg Liebenstein, ehe es zurück zum Ausgangspunkt geht. Dort angekommen sind wir zwar fix und alle, aber auch beseelt von einem wundervollen Tag gespickt mit zahlreichen Highlights, spektakulären Aussichten und toller Natur. Meinem neuen E-Bike sei Dank. Denn ehrlich: Mit einem normalen Drahtesel hätte ich diese Tour nicht gemacht. Ich hätte wahrlich was verpasst! Denn die Tour ist ein Muss für alle, die in der Region wohnen.