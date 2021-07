Aquädukt und Mühlbach in Gronau Kleinod wird unter die Lupe genommen

Ins Abseits geriet der Mühlbach offenbar auch dadurch, dass das Planungsbüro Winkler und Partner ein Gutachten bis jetzt noch nicht ablieferte – obwohl es bereits im Oktober 2019 von der Gemeinde in Auftrag gegeben worden war. So schilderte es jedenfalls Eberhard Wolf, Ortsvorsteher von Gronau und Prevorst, in der Ortschaftsratssitzung am Dienstag unter „Verschiedenes“. „Wir gingen davon aus, dass die Untersuchungen ein halbes Jahr dauern“, sagte Wolf. Seitdem habe das Bauamt regelmäßig nachgefragt, dem Büro fehlten offenbar Vermessungsdaten. Mit dem Ortschaftsrat hätten schon zwei Begehungen stattgefunden. Man warte auf das Ergebnis mit Kostenschätzungen. Wolf stellte jedoch auch klar: „Der Hochwasserschutz ist enorm wichtig, und es darf keine Verzögerungen geben.“ Denn die Bilder vom Rückhaltebecken Am Stockbrunnen nach Unwettern hätten gezeigt, wie wichtig der Schutz sei.