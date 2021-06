BUND-Antrag zum Gronauer Aquädukt Geschichte zum Anfassen verdient Schutz

Schon vor Jahrhunderten floss das durch ein Wehr abgezweigte Wasser zunächst nach etwa 50 Metern in eine abgedichtete holz- und steingefasste Wasserrinne. Die Kurzach wurde durch ein Tonnengewölbe aus Sandstein überbrückt. Diese Wasserrinne wurde dann laut BUND durch eine Rinne aus Beton ersetzt, deren Richtung geringfügig von der des Sandsteinbauwerks abweicht. Vermutlich haben man den Mühlkanal dabei etwas höher gelegt, um mehr Gefälle und mehr Energie für die Mühlen zu bekommen. „Der letzte Müller in Gronau, Gottlieb Schilpp, hat den Bau der Betonrinne selbst noch in den 1950er Jahren miterlebt, zur selben Zeit, in der das Naturfreibad gebaut wurde.“ Weiter heißt es: „Die Kurzach wurde damals am Aquädukt durch einen Erddamm gestaut, das Wasser mit einem Mönch und einem Betonrohr von einem Meter Durchmesser hindurchgeführt.“ Der Mönch habe auch als Sprungbrett für das Gronauer Naturfreibad mit zwei Liegewiesen gedient.