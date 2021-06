BUND-Antrag zum Gronauer Aquädukt Wasser auf die Mühlen der Lokalhistoriker

Grundsätzlich offen für etwaige Änderungswünsche aus Oberstenfeld ist der Zweckverbandschef Ralf Zimmermann. „Momentan habe ich Beschlüsse, die mich zwingen, aber es hat Gewicht, was die Standortgemeinde will“, sagt er, verweist aber auf das Landratsamt, das als Planfeststellungsbehörde entscheide. Die Durchgängigkeit für Fische bis zum nächsten Wehr zu erhöhen, entspreche den Vorgaben der EU-Richtlinien, wonach Fische möglichst von der Mündung bis zur Quelle vordringen sollten.

Der Bürgermeister will den Mühlkanal nicht aus dem Blick verlieren

Und was will Oberstenfeld? „Wir schauen uns den Antrag auf jeden Fall an“, kündigt der Bürgermeister Markus Kleemann an und bedauert, dass sich vor dem Beschluss des Zweckverbandes niemand bei ihm gemeldet habe, um ein Veto einzulegen. „Es wäre sicherlich schön, wenn wir das Bauwerk erhalten könnten.“ Andererseits sollte der Hochwasserschutz vorankommen, denn der Schutz von Hab und Gut habe Priorität.

Aus diesem Grund ließ Kleemann das Wehr im Zufluss der Kurzach zum Mühlkanal mit einem Vorhängeschloss schließen. „Wir mussten das machen, da dort jemand hantierte und damit eine Hochwassergefahr entstand.“ Zwei massive Felsblöcke verhindern ebenfalls, dass Wasser aus dem Zufluss der Bottwar in den Mühlkanal fließt. Damit ist der Kanal nun schon seit etwa zwei Jahren trockengelegt. Langfristig wolle er den Mühlkanal gerne wiederbeleben, sagt Markus Kleemann, auch um das „tolle bürgerschaftliche Engagement“ einer Gruppe von Gronauern wieder zu ermöglichen.

Eine Initiative zum Kanalerhalt ist nach der Wehr-Schließung eingeschlafen

Für den Mühlkanal hatte sich in dem Teilort vor zwei Jahren eine Initiative gebildet. Um diese Gruppe ist es allerdings still geworden. „Wir haben mit 15 Leuten zusammen das Bachbett freigegraben, damit das Wasser im leichten Gefälle fließen kann“, erinnerte sich am Sonntag ein Gronauer, der seinen Namen nicht in der Zeitung lesen will. Leider sei die Initiative eingeschlafen, weil die Verwaltung den Kanal gesperrt habe, um einzelne Keller in Gronau zu schützen. So gebe es empfindliche Stellen an der ehemaligen Mühle und im Unterlauf in der Entengasse, wo Keller volllaufen könnten.

Ob die finanziell nicht auf Rosen gebettete Gemeinde Oberstenfeld sich eine Mühlkanal-Reaktivierung leisten will, steht auf einem anderen Papier. Technisch sei dies durch Abflüsse aus dem Kanal in die Bottwar möglich, sagen Kleemann und May-Stürmer übereinstimmend. May-Stürmer hielte die Reaktivierung mit einer 85-prozentigen Förderung des Landes für eine gewässerökologische Maßnahme für die Kommune „mit einigen zehntausend Euro“ für erschwinglich. „Dann könnte man auch die Schwachstellen an den Kellern im Ort beheben“, schlägt er vor. Aus Sicht des BUND hätte die Gemeinde den Mühlkanal ohne ein wasserrechtliches Verfahren nicht stilllegen dürfen, denn er sei im amtlichen Gewässernetz der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) verzeichnet. Man könne sich aber wohl auf eine Gefahrensituation berufen.

Kleingärtnerin hat noch vor zwei Jahren Krebse und Fische im Kanal gesehen

Beides gleichzeitig – eine 85-prozentige Förderung sowie Öko-Punkte als Ausgleich für die Rückhaltebecken – gehe nicht, schränkt der Hochwasserverbandschef Ralf Zimmermann ein. Laut BUND-Leiter Mayer-Stürmer wären aber projektbezogene Mischungen aus Öko-Punkten und 85-Prozent-Förderung denkbar.

Krebse und Fische hat Daniela Fechner, Betreiberin eines benachbarten Kleingartens, noch vor zwei Jahren im Mühlkanal gesehen. „Wir haben dort immer Wasser herausholen können – jetzt müssen wir zur Bottwar hinunter.“ Sie bedauert, dass das gesamte Gebiet entlang des alten Kanals allmählich austrockne.

Theoretisch könnte der Mühlkanal auch ohne den Aquädukt mit Wasser versorgt werden. In diesem Fall bräuchte nur der inzwischen geschlossene Zufluss aus der Kurzach wieder geöffnet zu werden.