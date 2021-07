Kommentar Ja zu Gronauer Aquädukt und Mühlbach

Oberstenfeld-Gronau - Zum ersten Mal ist nach der Kritik am geplanten Abriss des Gronauer Aquädukts und an der Stilllegung des Mühlbachs die Thematik im Ortschaftsrat und damit in einem politischen Gremium wieder aufgegriffen worden. Zwar eher versteckt unter dem Punkt „Verschiedenes“, sodass sich die Zahl der Gäste in der Mehrzweckhalle in Grenzen hielt – doch immerhin: Die Gemeindeverwaltung reagiert und nimmt den Antrag auf Erhalt des Kleinods ernst. Sie will mit dem Büro insbesondere klären, wie sich eine Öffnung des Mühlbach-Zuflusses auswirkt und wo genau noch Absicherungen vorgenommen werden müssen, damit keine Keller volllaufen.