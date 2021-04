Seltener Aquädukt in Gronau Der Verlust eines Kleinods schmerzt

Mehr als 40 Jahre schon sind die Schneiders als Naturschützer für den BUND aktiv. Die Ausgleichsmaßnahmen für den Bau der beiden geplanten Rückhaltebecken im Prevorster und im Kurzacher Tal beschäftigen sie. Der Aquädukt soll fallen, damit das Betonrohr im Bach beseitigt werden kann und etwa Fische laut EU-Gewässerrichtlinie freien Durchlauf in Richtung Quelle erhalten. „Die Benzleswiesen sind ein Naturdenkmal – aber jetzt will man dort aufräumen, weil es zu gefährlich und unordentlich erscheint“, erzählt Susanne Schneider. Kürzlich sei das grüne dreieckige Hinweisschild für ein Naturdenkmal dort vor der Kurve an der Landesstraße einfach entfernt worden.