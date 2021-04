Kommentar zum Gronauer Aquädukt Echt schade!

Schildbürgerstreich an der Natur

Dass jetzt der BUND im Rahmen des Planfeststellungsverfahrens protestiert, erscheint berechtigt. Sollte der Zweckverband beim Aquädukt viel Geld verbuddeln, um damit an möglichst viele Ökopunkte zu kommen, aber nur 150 Meter Durchlässigkeit erreichen, wäre das ein Schildbürgerstreich an der Natur. Leider funktioniert so der sogenannte Herstellerkosten-Ansatz der Ökokonto-Verordnung des Landes: Für viele ausgegebene Euro gibt es viele Ökopunkte. Die ursprüngliche Idee war, dass man für die Öffnung von kilometerlangen Gewässerabschnitten genügend Öko-Punkte gewähren wollte. Jetzt aber wird auf engem Raum viel Geld verbaut,um nicht in die Fläche gehen zu müssen: ein Ablasshandel mit Ökopunkten zuungunsten der Natur.