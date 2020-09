VfB Stuttgart II Warum der Trainer sich auch mal selbst loben darf

Denn nicht nur im Sturmzentrum plagen den VfB II Personalprobleme, auch auf den Außenverteidigerpositionen herrscht Not. Florian Kleinhansl (links) fällt wegen seines Schlüsselbeinbruchs aus, Jose-Enrique Alonso (rechts) ist an den Adduktoren verletzt. „Wir spielen vielleicht nicht gerade die Sterne vom Himmel, aber ich bin richtig stolz wie die Mannschaft wie sie dagegenhält“, lobt Fahrenhorst sein Team, „der Lernprozess ist eingeleitet.“ Nach den beiden Auftaktniederlagen gegen Hessen Kassel (0:2) und beim FC Homburg (0:3) gab es gegen die SV Elversberg (2:1), den FSV Frankfurt (1:1) und nun beim 1:0 in Walldorf Erfolgserlebnisse.