Fußball-Regionalliga Coronavirus bremst drei Teams aus

An einen Abbruch der Saison verschwendet der Geschäftsführer noch längst keinen Gedanken. Sollte es dennoch so weit kommen, wäre zumindest die Wertung der Runde diesmal geklärt. Vorausgesetzt die Hälfe der Spiele sind absolviert, entscheidet die Quotientenregel über den Direktaufsteiger und die sechs Absteiger.

Unterdessen wird nicht nur im Fußball die Entwicklung mit Sorge betrachtet. Auch beim Handballverband Württemberg (HVW) wird die Lage mit bangem Blick täglich neu sondiert. Den Saisonstart hat man vorsorglich schon mal nach hinten verlegt – auf den 9./10. Oktober. „Das haben wir früh entschieden, wir wollten die Entwicklung nach der Rückkehr der Urlauber bewusst abwarten“, sagt Verbandsmanager Thomas Dieterich.

Vorarlberg Risikogebiet

Ein weiteres Problem kommt seit vergangenem Mittwoch hinzu: Vorarlberg wurde zum Risikogebiet erklärt. Und neun Vereine aus dem österreichischen Bundesland mit jeweils mehreren Mannschaften sind in den HVW-Spielbetrieb integriert. Dieterich: „Noch haben wir keine Spiele abgesetzt, aber es ist zu befürchten, dass es sich auf unseren Spielbetrieb auswirkt.“ Und Nachholspiele unter der Woche wäre in Anbetracht der Distanzen in die Bodenseeregion für einige Vereine nur schwer darstellbar.

Die vielen Spiele unter der Woche sind in der Fußball-Regionalliga dagegen vergleichsweise leicht zu verkraften. Viele Clubs wie der VfB II, der SSV Ulm 1846 oder die Offenbacher Kickers arbeiten unter Vollprofibedingungen. Dennoch herrscht höchste Wachsamkeit – auch bei VfB-Trainer Fahrenhorst: „Wir gehen sehr sorgsam mit der Situation um, sensibilisieren unsere Spieler in allen Belangen und wollen das Risiko minimieren“, sagt er vor dem Heimspiel an diesem Samstag (14 Uhr/Schlienzstadion) gegen den FSV Frankfurt, zu dem erstmals Zuschauer zugelassen sind. Allerdings nur mit vorher online bestellten Tickets.