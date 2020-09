Fehlstart für den VfB Stuttgart II Holger Badstuber spielt, verliert – und schweigt

Engagierte Vorstellung

Badstuber spielte, verlor – und schwieg. Er wollte hinterher keine Stellungnahme abgeben. Auch sein Trainer Frank Fahrenhorst gab zu einzelnen Spielern keinen Kommentar ab, analysierte allgemein: „Ich kann der Mannschaft keinen großen Vorwurf machen. In unserer starken ersten Halbzeit hat uns bei unseren vielen guten Chancen die Zielstrebigkeit beim Torabschluss gefehlt. Bei den Gegentoren waren wir beides Mal in Überzahl, haben aber zu naiv agiert und den Gegner zum Abschluss kommen lassen.“ Kassel habe das kaltschnäuzig gemacht. „Dieses männliche und aggressive kommt noch häufiger in der Liga auf uns zu, da konnten wir heute viel lernen.“