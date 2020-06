VfB Stuttgart U21 Abwehrriese vor Wechsel zum VfB II

Stuttgart/Göppingen - Auch Clubs wie die TSG Hoffenheim II und Alemannia Aachen zeigten Interesse, doch der VfB Stuttgart II hat das Rennen um einen der begehrtesten Perspektivspieler der Fußball-Oberliga gemacht: Der 1,96 Meter große Innenverteidiger Matej Maglica steht vor einem Wechsel vom 1. Göppinger SV zum künftigen Regionalligisten. Es besteht Einigkeit über einen Zweijahresvertrag plus Option, nur noch Details sind zu klären. Da der 21-Jährige noch einen Vertrag bis 2022 in Göppingen besitzt, wird eine Ablöse fällig. Spekuliert wird über eine Summe von zunächst etwa 25 000 Euro. Gut möglich, dass der Defensivmann schon Anfang dieser Woche an den Leistungstests der U21 des VfB teilnimmt.