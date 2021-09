Verpackung von Essen Mehrweg-Modell mit Stotterstart

Marbach/Steinheim - Die Räte in Marbach und Steinheim waren sich unabhängig voneinander einig, mit der Einführung von Local to go auf dem richtigen Weg zu sein. Wirte, die sich an dem Modell eines Start-ups aus Cleebronn beteiligen, sollen das Essen zum Mitnehmen in einheitlichem Mehrweggeschirr herausgeben. Die Kunden können dann Teller und Co. bei einer beliebigen Gaststätte, die ebenfalls auf das System umgestellt hat, wieder abgeben und dort ihr Pfand kassieren. Ziel ist, Verpackungsmüll einzusparen. Wer sich einklinkt, bekommt deshalb für die erste Zeit sogar einen Zuschuss. Das Problem ist nur: Fast sämtliche Wirte in Marbach und Steinheim zeigen dem Projekt bislang die kalte Schulter.