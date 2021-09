Marbacher Innenstadt Viele Aktionen gegen Sanierungsblues

Alles Wichtige steht auf der Website

Wie die Citymanagerin Heike Büttner am Donnerstag im Gemeinderat erklärte, wird ein entscheidender Baustein die Kommunikation sein. Heißt: Potenzielle Gäste, Anwohner, Geschäftsleute oder Marktbeschicker sollen stets auf dem Laufenden gehalten werden. Sie werden darüber informiert, was wann geschieht. Herzstück der Kommunikationsstrategie soll die eigens eingerichtete Website www.marbach-schillert.de sein. „Es besteht auch die Möglichkeit, sich für einen Newsletter anzumelden“, betonte Büttner, die darüber hinaus in einem Blog über die Sanierung und alles was damit zusammenhängt schreibt. Außerdem wurde eine Broschüre an alle Haushalte der Schillerstadt verteilt, in der über die Verlegung des Wochenmarkts vom 9. Oktober an zur Stadionhalle, die einzelnen Baustellenabschnitte oder auch die künftige Gestaltung der Marktstraße berichtet wurde.