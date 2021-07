Antrag in Steinheim Mit Klimamanagerin in die Verlängerung

Wir stehen auch in Steinheim gerade erst am Anfang“, pflichtete Rainer Breimaier von den Grünen bei. Bürgermeister Winterhalter gibt darüber hinaus zu bedenken, dass die anfallenden Aufgaben in dem Bereich nicht weniger werden. Er verweist beispielsweise auf die zunehmenden Wetterkapriolen. Da gelte es gegenzusteuern. Und Tatsache sei auch: Nebenher lasse sich all das, was Rebecca Roller momentan leistet, vom restlichen Personal nicht abdecken. „Da braucht es professionelle Unterstützung“, betont Winterhalter, dem es am liebsten wäre, wenn es mit Roller auf der Position weitergehen würde. „Sie macht einen guten bis sehr guten Job“, erklärt er.