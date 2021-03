Mehrweggeschirr für Marbach Stadträte haben die Müllberge satt

Marbach - Es kann das reguläre Geschäft nicht ersetzen. Aber immerhin lässt sich für Gastronomen in der Coronakrise mit der Ausgabe von Mahlzeiten zum Mitnehmen der eine oder andere Euro verdienen. Doch auch vor der Pandemie war Essen to go ein aufstrebender Geschäftszweig. Daran haben auch die Freien Wähler und die Grünen im Marbacher Gemeinderat nichts auszusetzen. Was sie aber stört, sind die Abfallberge, die entstehen, wenn Kunden die Verpackungen achtlos in der Landschaft entsorgen. Zudem fällt fast immer zusätzlicher Müll an, weil die Behälter in der Regel nach einmaliger Benutzung nicht mehr zu gebrauchen sind. Deshalb wollen beide Fraktionen gegensteuern. Unabhängig voneinander haben sie beantragt, ein System in der Stadt zu etablieren, bei dem Mehrweggeschirr verwendet wird.