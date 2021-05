Steinheim steigt auf Mehrweggeschirr um Für ein Essen to go ohne Gschmäckle

Steinheim - Marbach hat bereits Nägel mit Köpfen gemacht und beschlossen, beim Essen zum Mitnehmen den Umstieg auf Mehrweggeschirr zu forcieren. Wirte, die die wiederverwertbaren Behälter des Start-ups Local to go aus Cleebronn verwenden, erhalten eine Anschubfinanzierung. Den gleichen Weg geht nun auch die Stadt Steinheim. Der Gemeinderat hat am Dienstagabend einmütig beschlossen, ebenfalls mit Local to go gemeinsame Sache zu machen und den Gastronomen, die sich für dieses System entscheiden, finanziell unter die Arme zu greifen. Wer sich bis Ende Juli bei dem Programm einklinkt und mindestens zwölf Monate bei der Stange bleibt, bekommt den einmaligen Betrag von 250 Euro überwiesen.