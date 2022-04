Ukraine-Krieg Energiesorgen machen Fernwärme attraktiv

Am Freitagabend gab es dazu eine Informationsveranstaltung. Das Angebot ist in vielerlei Hinsicht attraktiv. Zum einen nähern sich wegen des Baujahrs der Häuser ohnehin die meisten dort installierten Heizungsanlagen ihrem Lebensende; zum anderen kann man mit der umweltfreundlich erzeugten Wärme nicht nur mehr Versorgungssicherheit erreichen, sondern auch etwas fürs Klima tun. Man spart Platz, der Heizraum kann anderweitig genutzt werden. Und man muss sich nicht mehr um eine Heizungsanlage kümmern, die Kosten für den Schornsteinfeger entfallen. Da aber in dem vorgesehenen Niedertemperaturnetz nur 50 Grad Wärme in den jeweiligen Gebäuden ankommen, müssten die Besitzer ihr Haus entweder dämmen, mit einer Fußbodenheizung oder größeren Heizkörpern ausstatten, wenn sie von dem Angebot nutzen wollen.

Absage an Gas in Großbottwar

Dass die Zeiten sich im Hinblick auf die Energieversorgung geändert haben, wurde auch in der Sitzung der Großbottwarer Gemeinderäte deutlich. Die lehnten nach intensiver Diskussion eine Beteiligung an der Kawag ab – auch, weil fast einhellig Gas durch den Krieg als praktisch auslaufender Energieträger gesehen wurde. So plädierte Matthias Wien (CDU) dafür, die für die Beteiligung angedachten 100 000 Euro in ein Konzept für die Energieautarkie der Stadt zu investieren. Bürgermeister Ralf Zimmermann erklärte auf Nachfrage unserer Zeitung, man habe der Ludwigsburger Energieagentur LEA den Auftrag erteilt, zu eruieren, wo eine Fernwärmeversorgung wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll sei und wo die Wärme herkommen solle. „In einem klassischen Neubaugebiet ist so etwas sicher leichter als im Bestand. Denken Sie nur an die vielen Fachwerkhäuser, die man energetisch nicht auf Neubaustandard bringen kann.“

Was ebenfalls nicht verschwiegen werden soll: Die Wärmelieferung ist nicht billig, und man kann den Anbieter nicht kurzfristig wechseln. Bei den Stadtwerken Ludwigsburg, die das Fernwärmenetz in Marbach betreiben, muss man sich beispielsweise zehn Jahre lang binden.

Nahwärme oder Fernwärme und wer sie anbietet

Nahwärme

Meistens versteht man unter dem Begriff, dass die Wärme – anders als bei der Fernwärme – aus nicht allzu großer Entfernung geliefert wird. Eine genaue Definition der Leitungslänge gibt es aber nicht, die Übergänge zur Fernwärme sind hier fließend.

Fernwärme

Handelt es sich um ein größeres Netz mit längeren Leitungen, wird umgangssprachlich von Fernwärme gesprochen.

Nutzung Christian Vockeroth, der Planer der Marbacher Leitungen, sagt, die Länge und Netzgröße spiele in der Definition keine Rolle. „Bei der Nahwärme sind der Erzeuger und der Verbraucher derselbe, sobald, wie in Marbach, auch private Verbraucher mit dabei sind, ist es Fernwärme.“

Anbieter In Marbach kommt die Wärme aus der Heizungsanlage des Schulzentrums. Auch in Steinheim soll die Wärme selbst erzeugt werden. Die Stadtwerke Ludwigsburg und die EnBW erzeugen ebenfalls in verschiedenen Heizkraftwerken Wärme, die sie jedoch nicht in den Raum Marbach/Bottwartal liefern.