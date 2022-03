Alternativ heizen in Steinheim Mit dem Wärmenetz in die Offensive

Gasanteil soll so gering wie möglich sein

Möglich sei indes, den Ansatz auf andere Wohngebiete und andere Kommunen zu übertragen, betonte Raphael Gruseck. „Alles, was wir hier vorhaben, kann man überall machen“, erklärte er. Es sei auch angedacht, dass sich Interessenten später in Steinheim umschauen können, um das modellhafte System vielleicht zu adaptieren, ergänzte der Rathauschef. Angedacht ist, den Anteil von Gas beim Energiemix im Netz so gering wie möglich zu halten. Man strebe zunächst eine Zielgröße von 5 Prozent an, sagte Gruseck. 20 Prozent der Wärme sollen über das Verfeuern von Holzhackschnitzeln gewonnen werden, weitere 45 über eine Wärmepumpe. Den Rest wird eine Solarthermieanlage beisteuern, die über dem Parkplatz beim Wellarium aufgeständert werden könnte.

Fraktionen in Marbach machen auch Druck

Im Werden

In Marbach wird ebenfalls an einem Nahwärmenetz gearbeitet, das einmal vom Schulzentrum bis hinunter in die Fußgängerzone reichen wird. Die ersten beiden Abschnitte sind schon verwirklicht. Außerdem soll das geplante Neubaugebiet in Rielingshausen über ein zentrales System mit Heizenergie versorgt werden.

Anträge

Doch das geht einigen Fraktionen nicht weit genug. Die Grünen fordern, dass die Stadt 2023 einen kommunalen Wärmeplan entwickelt. Besonders viel Potenzial für eine nachhaltigere Energieversorgung sehen sie im Hörnle und in Marbach-Ost. „In beiden Stadtteilen herrscht hohe Konzentration an Wohneinheiten gepaart mit alten Heizanlagen, die vor der Erneuerung stehen“, betonen die Grünen. Einen ähnlichen Antrag hat die SPD gestellt, die eine „Strategie für eine langfristige, zukunftsfähige, klimafreundliche Wärmeversorgung für alle Stadtteile“ einfordert.