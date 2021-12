Wärmenetz in Steinheim Energieprojekt kommt ins Rollen

Anschlussquote muss bei mindestens 40 Prozent liegen

Wichtig sei überdies, in die Vorvermarktung einzusteigen, betont der Rathauschef. Schließlich müsse man zum Start mindestens eine Anschlussquote von 40 Prozent in dem Gebiet erreichen, in dem rund 400 Gebäude als potenzielle Abnehmer bereitstehen. Winterhalter vergleicht das mit Vorhaben von Telekommunikationsunternehmen. Telekom und Co. investierten in der Regel auch erst dann in den Ausbau von Glasfaserleitungen, wenn sich eine bestimmte Anzahl von Haushalten für das neue Angebot entscheidet. Signalisieren also genügend Haushalte in dem Gebiet, dass sie über das Wärmenetz heizen wollen, könne der Bau der Infrastruktur geplant und ausgeschrieben werden, erläutert der Bürgermeister.