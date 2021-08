Steinheim spart CO2 ein Innovatives Nahwärmesystem

Schwerpunkt auf erneuerbaren Energien und effizienter Technik

Erzeugt werden soll die Wärme für Heizung und Warmwasser auf mehrfachem Weg. Derzeit gibt es im Schulzentrum eine Heizzentrale mit einem Holzhackschnitzelkessel und zwei Gasspitzenlastkesseln. Neu hinzu kommen sollen ein zweiter Holzhackschnitzelkessel, eine Solarthermieanlage über dem Wellarium-Parkplatz und eine Wärmepumpe. Ein solches Netz sei bislang kaum in bestehenden Wohnsiedlungen errichtet worden, so Gruseck, der in dieser Innovation einen Grund sieht, warum die Stadt sich in einem Wettbewerb um Fördergelder durchgesetzt hat. Durch einen 800 Kubikmeter fassenden Wärmespeicher muss die erzeugte Wärme nicht am selben Tag wieder verbraucht werden. So rechnet man damit, dass die Sonnenenergie von Mai bis September ausreicht, in der Übergangszeit kommt dann die Wärmepumpe hinzu, und wenn es im Winter ganz kalt wird, auch noch die Holzhackschnitzelkessel. Die Gaskessel sollen mittelfristig nicht mehr benötigt werden.