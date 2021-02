Marbach Knifflige Phase beim Nahwärmenetz steht bevor

Marbach - Es ruckelt und zuckelt ein wenig beim Verlegen der Marbacher Nahwärmeleitung, die am Ende vom Schulzentrum bis hinunter in die Altstadt verlaufen soll. Längst sollten die Arbeiten am ersten Abschnitt, der von der Heizzentrale in den Schulen bis auf Höhe Haffnerstraße und Uhlandschule reicht, beendet sein. Doch wegen Corona-Fällen bei der ausführenden Firma und aufgrund des unerwartet felsigen Untergrunds platzte der Zeitplan. „Wir gehen im Augenblick davon aus, dass der Abschnitt bis März abgeschlossen ist“, sagte Bauamtsleiter Dieter Wanner nun im Gemeinderat und deutete zugleich an, dass es der zweite Sektor zwischen Uhlandschule und Art-Hotel ebenfalls in sich haben wird – weil hier auch am Nadelöhr Kronenkreuzung gehämmert und gebohrt werden wird.