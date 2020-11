Steinheim-Winnenden Erhoffte Buslinie noch in Warteschleife

Noch ist aber Geduld gefragt. Zumindest haben die hiesigen Städte und Gemeinden aber jetzt die Möglichkeit, ihren Wunsch zur Verwirklichung der Linie zu untermauern. Denn sie sind zur Stellungnahme zum Entwurf des Nahverkehrsplans aufgerufen. In Großbottwar etwa wird dies in der nächsten Sitzung des Technischen Ausschusses Thema sein – und im Gemeinderat regte die Stadtverwaltung bereits an, den Wunsch der Verwirklichung darin aufzunehmen.

Ins Spiel gebracht worden war die Linie Steinheim-Winnenden zuerst von den Freien Wählern in Erdmannhausen, womit die Fraktion inner- und außerorts auf viel Zustimmung traf. Mit der Linie wird unter anderem die Hoffnung verbunden, dass den Realschülern in Steinheim eine bessere Verbindung angeboten werden kann und das Bottwartal und die S-Bahn in Erdmannhausen verknüpft werden, damit auch das Nadelöhr zwischen Murr und Marbach entlastet wird.