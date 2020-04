Vorschlag aus Großbottwar Angedachter Bus nach Winnenden soll auch durchs Bottwartal rollen

Auf große Zustimmung treffen die Großbottwarer damit schon mal bei den Freien Wählern in Erdmannhausen. „Das ist absolut genial und finde ich ganz stark“, jubelt der Fraktionsvorsitzende Matthias Rogel, als er am Donnerstag auf Nachfrage von der Marbacher Zeitung von der Idee einer Linienverlängerung erfährt. Er freue sich über jede Unterstützung, was die Busverbindung nach Winnenden angeht, egal, wie die Linie dann im Detail verlaufe. „Je größere Kreise das Thema zieht, desto mehr Druck kann auch ausgeübt werden“, so Rogel. Wenn die Corona-Krise überstanden ist, wolle man in dieser Richtung sowieso zusätzlich aktiv werden und eine Werbefahrt mit dem Bus nach Winnenden auf die Beine stellen. „Das war eigentlich mit Start in Steinheim geplant, aber wir fahren auch gerne schon in Oberstenfeld los“, macht Matthias Rogel spontan deutlich. Auch der VVS sei an einer kreisübergreifenden Linie interessiert, hat Rogel in Erfahrung gebracht, allerdings bislang „eher von Marbach aus“.